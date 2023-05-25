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فنون ومشاهير

العثور على ممثل ميتًا داخل غرفته في فندق... ماذا كُشِفَ عن سبب الوفاة؟ (صورة)

Lebanon 24
25-05-2023 | 07:15
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غيّب الموت الممثل الهندي نيتيش باندي، إثر تعرضه لنوبة قلبية داخل الفندق، عن عمر 50 عاما، وفق ما أعلنته العديد من وسائل الإعلام المحلية، الأربعاء.

وأضافت أنه عُثر على نيتيش ميتًا في الفندق، ووفق الأنباء الأولية فإنه أصيب بنوبة قلبية.
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وفتحت الشرطة الهندية تحقيقًا في وفاة الممثل بعد أن توجهت إلى مكان إقامته، ومن المنتظر أن تستجوب موظفي الفندق والمقربين منه للوقوف على ملابسات رحيله.

وتحدث سيدهارث ناجار، صهر نيتيش باندي، لوسائل الإعلام، وقال: "أختي أربيتا في حالة صدمة، لقد أصبحنا مخدرين تمامًا، كان شخصًا حيويًا للغاية، لا أعتقد أنه كان لديه تاريخ مع أي مرض في القلب".

وكان نيتيش باندي قد شارك في دور البطولة مع مواطنه شاروخان في فيلم "Om Shanti Om". (فوشيا)
 
 
العثور على الممثل الهندي نيتيش باندي ميتًا في الفندق
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