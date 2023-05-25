فنان مصري شهير يثير الجدل بإطلالة نسائية.. عقد من اللؤلؤ وقميص شفاف! (صور)

أحدث الفنان المصري عمرو سعد حالة من الجدل بظهوره بإطلالة وصفت بـ"النسائية"، في أحدث ظهور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما أثار غضب واستياء متابعيه.



وشارك سعد عبر حسابه في إنستغرام صورة له مرتديًا قميصًا أسود شفافا، كاشفًا عن وشم على صدره، وأكمل إطلالته بقلادة من اللؤلؤ التفّت حول رقبته.

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