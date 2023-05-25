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فنون ومشاهير
فنان مصري شهير يثير الجدل بإطلالة نسائية.. عقد من اللؤلؤ وقميص شفاف! (صور)
Lebanon 24
25-05-2023
|
11:00
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أحدث الفنان المصري عمرو سعد حالة من الجدل بظهوره بإطلالة وصفت بـ"النسائية"، في أحدث ظهور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما أثار غضب واستياء متابعيه.
وشارك سعد عبر حسابه في إنستغرام صورة له مرتديًا قميصًا أسود شفافا، كاشفًا عن وشم على صدره، وأكمل إطلالته بقلادة من اللؤلؤ التفّت حول رقبته.
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وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من إطلالة سعد، مشبهين إياها بـ"النسائية"، فكتب أحدهم: "ياسطى الشيفون ده للبنات".
وأضاف آخر: "يعني معلش ايه المنظر ده المفروض انك كفنان قدوة للناس فشكلك في لبسك بتصرفاتك لكن العقد الحريمي والشيفون ده للنسوان لا مؤخذة وبما ان نوعك ذكر وشكلك ولبسك بالمنظر ده فالناس هتشوفك الوان فياريت بما انك مشهور وفيه اجيال هتتعلق بيك استقيم يرحمك الله".
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