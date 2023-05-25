تامر حسني يعلق على أزمته مع طليقته بسمة بوسيل.. والأخيرة تردّ!

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أشعلت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل حالة من الجدل بعد اتهامها مديرة حسابات طليقها النجم المصري تامر حسني، هالة عمر، بتخريب بيتها وتدمير عائلتها.وكانت بوسيل قد نشرت عدة منشورات عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" تتهم فيه هالة بأنها السبب وراء دمار علاقتها بتامر، بالإضافة إلى إلغائها متابعة حساب زوجها السابق في "إنستغرام".وفي ذلك الوقت، اكتفى تامر بالصمت ولم يرد على الادعاءات أو ينفيها، إلَّا أنه فيما بعد لجأ بعض من كلمات أغانيه، اعتبرها البعض رسالة مبطنة لبسمة؛ إذ شارك مقطع لأغنيته "100 وش"، والتي جاء فيها: "اللهم إحفظنا من القريب قبل الغريب، وإحفظنا من اللي حافظنا وطارهنا وعامل حبيب".من بعدها شارك الفنان مقطع من أغنيته "كفاياك أعذار"، جاء في مطلعه "لو فعلًا بتهمك رحتي زي ما بتقول"، يليه مقطع من أغنيته "ها عيش حياتي"، التي جاء في مطلعها "زي ما سهلة عليك تنساني هنساك".كما نشر مقطع من أغنية "يا ريتك ترضى"، التي جاء في كلماتها: "إنت عارف غلاوتك يا حبيبي قد ايه انت عارف قيمة حبك جوا قلبي تسوى ايه انت عارف قد ايه بحبك قد ايه انت عمري انت قلبي والعالم واللي فيه ايام".من جهتها، شاركت بوسيل منشور يتضمن عبارات للشاعر الفلسطيني محمود درويش، ابتدأ بعبارة: "عن خيبة محمود درويش عندما قال"، ثم تلاها عدة عبارات، أولها "أخاف أن يفني بنا العمر ونحن نتخيَّل الأشياء على أمل أن تحدث ، ولا تحدث"، ثانيها "عندما تريدون الرحيل .. ارحلوا .. لكن لا تعودوا أبداً.. كونوا لرحيلكم أوفياء ..لعلنا نكون أيضاً .. لنسيانكم ىمخلصين"، وثالثها "أنا مثلهم لا شيء يعجبني، ولكني تعبتُ من السِّفَرْ"، ورابعها "مثل صبار حزين لا يبكي؛ لأنه يُدرك أنه لو بكى مائة عام، لن يَحتضنه أحد".