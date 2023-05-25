بعد دخوله العناية المركزة... وفاة الموسيقار حسين نازك ظهر اليوم في المستشفى

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توفي الموسيقار الفلسطيني حسين نازك، عن عمر 81 عاماً، ظهر اليوم الخميس، تاركا خلفه مسيرة فنية حافلة بالتأليف والألحان والمقطوعات الموسيقية.ونعت نقابة الفنانين السوريين الموسيقار، وكتبت في بيان لها: "فرع دمشق لـ نقابة الفنانين، ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير حسين نازك، ونوافيكم لاحقاً بموعد الدفن والتشييع وموعد التعزية، إنا لله و إنا إليه راجعون".وكانت النقابة قد أعلنت عن تعرض الموسيقار الفلسطيني لأزمة صحية مفاجئة ما أدى إلى دخوله العناية المركزة في المستشفى، وكتبت في منشور لها: "تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للزميل الفنان القدير". (فوشيا)