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فنون ومشاهير

كافحت المرض لأكثر من عامين.. وفاة النجمة المحبوبة عن 28 عاماً

Lebanon 24
25-05-2023 | 11:46
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توفّيت النجمة الكندية سامانثا وينشتاين، البالغة من العمر 28 عاماً، بسبب سرطان المبيض، بعد أن كافحت المرض لأكثر من عامين.
 
 
وتم الإعلان عن وفاة سامانثا عبر منشور على "إنستغرام"، جاء فيه: "توفيت سام محاطة بأحبائها في مستشفى الأميرة مارجريت في تورنتو".
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وأضاف المنشور "وبعد عامين ونصف من علاج السرطان، وسنوات من الطيران إلى جميع أنحاء العالم، وتمثيل عدد كبير من الشخصيات الكرتونية، وتأليف الموسيقى، ومعرفة المزيد عن الحياة أكثر من أي شخص آخر، تنطلق في مغامرتها التالية".
 
وأكدت عائلة سامانثا وفاتها في بيان عاطفي، إذ وقال والدها، ديفيد: "هذا الأسبوع كانت سام في الواقع تجسيداً حياً لشعاع الشمس. كانت مليئة بالطاقة الإيجابية، أي شخص قابلها سيقول إنها أضاءت كل غرفة تدخلها".

وأضافت والدة سامانثا: "سامانثا غيرت حياة الجميع، أنا أعلم أن هذا يبدو مثيراً حقاً، لكن الناس جادون عندما يقولون ذلك. لقد غير موقفها الإيجابي بالفعل الطريقة التي يعيش بها الآخرون".


المصدر: 24.ae
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