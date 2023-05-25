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فنون ومشاهير

بعد انتشار خبر انسحابه من مسلسل مرتقب.. ياسر جلال يخرج عن صمته

Lebanon 24
25-05-2023 | 16:00
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نفى الفنان المصري ياسر جلال انسحابه من مسلسل "ألف ليلة وليلة"، مؤكداً مشاركته في المسلسل المرتقب عرضه خلال شهر رمضان 2024 ومشيراً إلى أن التصوير سيبدأ حزيران المقبل.
 
وأوضح جلال أن خبر اعتذاره الذي تردد منذ أيام، صرح به بالخطأ مدير أعماله، الذي لم يكن على علم بالأمر.
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وكان من المقرر عرض "ألف ليلة وليلة" في موسم دراما رمضان الماضي، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيله، نظراً لأن العمل ينتمي للمسلسلات ذات الميزانيات الضخمة، ويتطلب السفر لعدة دول، بالإضافة غلى حاجته لفترة طويلة من التحضيرات للديكورات والملابس والاكسسوارات، الخاصة بالمراحل الزمنية التي تدور فيها أحداث المسلسل.
 
ومسلسل "ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، نور وشيرى عادل.
المصدر: 24.ae
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