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فنون ومشاهير
عن عمر يناهز 65 عاما.. وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
25-05-2023
|
12:54
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توفي الفنان الكويتي القدير أحمد جوهر عن عمر يناهز 65 عاما، بعد صراع مع المرض، وفق ما ذكرت صحيفة "القبس".
وكان الفنان أحمد جوهر قد تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث يعاني من عدة أمراض مثل القلب وماء في الرئة وضيق في التنفس.
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حياته الفنية:
اشتهر الفنان الراحل أحمد جوهر بالأعمال التراثية التي تمثل الكويت قديما، وهو صاحب مؤسسة الأبرق للإنتاج الفني.
بدأ مشواره الفني عام 1982 في أدوار بسيطة ولكنه اشتهر في فترة التسعينيات.
دخل مجال الإنتاج في بداية مشواره، وأول عمل قام بإنتاجه عام 1993 هو مسلسل طش ورش.
دخل مجال الكتابة والتأليف عام 1998 في مسلسل طير الخير.
مال إلى تجربة الإخراج في مسلسلي الغضب وجني وعطبة ولكنه لم يستطيع المواصلة في بسبب كثرة الضغوطات. (روسيا اليوم)
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