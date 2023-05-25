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فنون ومشاهير

تصريحات مثيرة.. كيم كارداشيان تفاجئ الجمهور بخضوعها للتجميل بمنطقة غير متوقعة!

Lebanon 24
25-05-2023 | 13:27
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فاجأت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، متابعيها حول العالم بإدلائها بتصريحات مثيرة عن الجراحات التجميلية التي خضعت لها، رغم سابق نفيها مرارا وتكرارا خضوعها لمثل هذه العمليات.

 
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وظهرت كيم في برومو الحلقة المقبلة من برنامج العائلة The Kardashians، تتحدث عن مفاجأة من شأنها أن تثير اللغط من جديد حول جراحاتها التجميلية خلال الفترة المقبلة، اذ اعترفت بتلقيها حقن بوتوكس لأغراض تجميلية في رقبتها، ولعل هذه هي المرة الأولى التي تفصح فيها عن خضوعها لإجراءات تجميلية في تلك المنطقة غير المتوقعة.

وفي مقطع شاركته شقيقتها، كلوي، على سناب شات، ظهرت كيم وكأنها تأخذ دروسا في الموسيقى. وكانت كيم قد صرحت بأن العائلة تباشر العمل من أجل "تسجيل ألبوم غنائي"، وذلك بالتزامن مع ظهور تقارير ترجح أن كيم ربما تتحضر لإطلاق أغنية جديدة في أعقاب أغنيتها ( Jam (Turn It Up التي أطلقتها في 2011.



وظهرت كيم في المقطع وهي تتحدث لمدرب الصوت الخاص بها وتقول له إنها غير قادرة على استخدام عضلات رقبتها في الغناء؛ نظرا لتلقيها حقن بوتوكس في منتصف جسمها فيما سبق.
 
وسبق لكيم أن صرحت في مقابلة مع مجلة Allure العام الماضي بتلقيها القليل من حقن البوتوكس، مع نفيها عمل أي "فيلر" في خديها أو شفتيها، كما يتردد من خلال الشائعات التي تلاحقها.
المصدر: فوشيا
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