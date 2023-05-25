فنانة تقلدّ إطلالة نوال الزغبي.. كيف علّقت الأخيرة؟

مازحت الفنانة رنا شميس جمهورها بتقليدها إطلالة النجمة نوال الزغبي، التي اعتمدتها في فيديو شاركته ترويجًا لأغنيتها الجديدة "ريتو" عبر حسابها في تطبيق "تيك توك".



وظهرت شميس في الصورة التي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام"، تقف في غرفة مرتديةً قميصاً وردي اللون نسَّقته مع تنورة كحلية متوسطة الطول جاءت بكسرات عريضة، منحتها مظهرا طفوليًا.

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وأكملت شميس إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة على شكل ذيل حصان، وحملت حقيبة يد مخططة باللونين الأبيض والأسود، فيما ارتدت نظارات شمسية بنية.



وأرفقت شميس صورتها بمجموعة صور لإطلالة نوال المشابهة، وعلقت عليها قائلة: "اصلا.. نفس الشي بس انتو بتحبو نوال.. (وانا كمان بحبها)".



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور شميس، فكتبت إحداهن: "اهضم واحلى انتو.. جوا حزدكم يعني بحبكن"، وأضافت أخرى: "مافي احلى والذ منك انتِ بالعالم كله بحبك الك اكتر بكتيير".

بدورها، ردَّت الزغبي على منشور شميس، وأعادت مشاركته عبر حسابها في "تويتر"، وكتبت: "ريتو ما يبلى هالحلا ريتو".