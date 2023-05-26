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فنون ومشاهير

الجمهور ينتقد اطلالة أحمد سعد بعد حفله في جدة: "شكله واخد فستان رانيا يوسف" (فيديو)

Lebanon 24
26-05-2023 | 02:00
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أحيا المطرب أحمد سعد حفلًا غنائيًا في المملكة العربية السعودية أمس الخميس ضمن احتفاليات جدة، والحفل من تنظيم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت إشراف المستشار تركي آل الشيخ.
 
 
وبدأ أحمد سعد الحفل بغناء مجموعة من الأغاني التي حققت نجاحا ونسب مشاهدة عالية، أبرزها: إيه اليوم الحلو ده، بحبك يا صاحبي، عليكي عيون، قادر أكمل، سايرينا يا دنيا، وسع وسع، سألت نفسي وغيرهم من الأغاني الطربية القديمة.
 
 
وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان المصري بعد الحفل الذي أحياه في جدة، اذ أطل سعد على المسرح في الحفل الغنائي بقميص شفاف ضيق، اعتبر البعض اطلالته تناسب النساء أكثر.
 
 
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وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "إيه اللي أحمد سعد لابسه ده؟"، "هو اتفاجئ بالحفلة وملحقش يكمل الكم باين"، "هو مش خايف ليستهوا؟"، "أحمد سعد بيقدم محتوى كوميدي".
 
 
وهناك من استذكر فستانا شفافا للفنانة رانيا يوسف كان أثار جدلا واسعا أيضا قبل سنوات، وقالت في تعليقها: "ايه القرف ده. شكله واخد فستان رانيا يوسف لفه". (العربية)
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