Advertisement

فنون ومشاهير

مطرب كبير في ذمة الله.. توفي في أحد مستشفيات كاليفورنيا

Lebanon 24
26-05-2023 | 03:08
A-
A+
Doc-P-1070900-638206929918253193.jpg
Doc-P-1070900-638206929918253193.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي المطرب اللبناني الكبير محمد جمال عن عمر يناهز الـ89 سنة، وأعلنت الصفحة الرسمية لجمال وفاته أثناء تواجده في أحد مستشفيات لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

يذكر بأن محمد جمال من مواليد عام 1934 في مدينة طرابلس اللبنانية، وتعاون مع العديد من الشعراء الكبار بالإضافة إلى أنه قام بتلحين العديد من الأغاني لفنانات كبار مثل صباح ونجاح سلام والمطرب السوري مروان حسام الدين.
Advertisement

اشتهرت أغاني جمال في سبعينيات القرن العشرين، وفي أوائل الثمانينيات هاجر إلى الولايات المتحدة الأميركية بسبب الحرب الأهلية اللبنانية.

وكان جمال قد تزوج خلال شبابه من الفنانة الاستعراضية طروب.

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:08 | 2023-05-26
02:29 | 2023-05-26
02:00 | 2023-05-26
00:24 | 2023-05-26
23:00 | 2023-05-25
16:00 | 2023-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website