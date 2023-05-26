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فنون ومشاهير
مطرب كبير في ذمة الله.. توفي في أحد مستشفيات كاليفورنيا
Lebanon 24
26-05-2023
|
03:08
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توفي المطرب اللبناني الكبير محمد جمال عن عمر يناهز الـ89 سنة، وأعلنت الصفحة الرسمية لجمال وفاته أثناء تواجده في أحد مستشفيات لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.
يذكر بأن محمد جمال من مواليد عام 1934 في مدينة طرابلس اللبنانية، وتعاون مع العديد من الشعراء الكبار بالإضافة إلى أنه قام بتلحين العديد من الأغاني لفنانات كبار مثل صباح ونجاح سلام والمطرب السوري مروان حسام الدين.
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اشتهرت أغاني جمال في سبعينيات القرن العشرين، وفي أوائل الثمانينيات هاجر إلى الولايات المتحدة الأميركية بسبب الحرب الأهلية اللبنانية.
وكان جمال قد تزوج خلال شبابه من الفنانة الاستعراضية طروب.
فنون ومشاهير
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