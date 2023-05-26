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فنون ومشاهير

بمايوه باللون الفوسفوري.. فنانة لبنانية تستمتع بوقتها على البحر (صور)

Lebanon 24
26-05-2023 | 04:08
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نشرت الفنانة نورهان صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت نورهان وهي تستمتع بوقتها على البحر بمايوه باللون الفوسفوري.
 
 
 
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يُذكر ان نورهان انشهرت من خلال "حبيبي يا عيني" وغيرها من الأغنيات.


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