بمايوه باللون الفوسفوري.. فنانة لبنانية تستمتع بوقتها على البحر (صور)

نشرت الفنانة نورهان صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت نورهان وهي تستمتع بوقتها على البحر بمايوه باللون الفوسفوري.

Advertisement

يُذكر ان نورهان انشهرت من خلال "حبيبي يا عيني" وغيرها من الأغنيات.





