Advertisement

فنون ومشاهير

الفنان الشهير أُصيب بجلطة... وهذا وضعه الصحيّ الآن (صورة)

Lebanon 24
26-05-2023 | 06:02
A-
A+
Doc-P-1070979-638207032125017794.jpg
Doc-P-1070979-638207032125017794.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مصدر مقرّب من الفنان أحمد إبراهيم عن تطورات حالته الصحية، وذلك بعد إصابته بجلطة في المخ خلال الأسابيع الماضية، أثناء تواجده في الإمارات العربية المتحدة.

وقال المصدر إن إصابة أحمد بجلطة في المخ نتج منها تطورات خطرة حيث بات يعاني شللاً نصفياً، الأمر الذي اضطره لاستخدام الكرسي المتحرك. (لها)
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2023-05-26
10:45 | 2023-05-26
10:11 | 2023-05-26
09:26 | 2023-05-26
07:22 | 2023-05-26
05:00 | 2023-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website