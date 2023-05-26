الفنان الشهير أُصيب بجلطة... وهذا وضعه الصحيّ الآن (صورة)

كشف مصدر مقرّب من الفنان أحمد إبراهيم عن تطورات حالته الصحية، وذلك بعد إصابته بجلطة في المخ خلال الأسابيع الماضية، أثناء تواجده في الإمارات العربية المتحدة.



وقال المصدر إن إصابة أحمد بجلطة في المخ نتج منها تطورات خطرة حيث بات يعاني شللاً نصفياً، الأمر الذي اضطره لاستخدام الكرسي المتحرك. (لها)

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