مفاجأة لياسر جلال حول اعتذاره عن "ألف ليلة وليلة"

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بعد انتشار بيان صحافي باسم الفنان ياسر جلال يؤكد فيه أنه اعتذر عن المشاركة في مسلسل "ألف ليلة وليلة"، فاجأ جلال جمهوره بنفي كل ما جاء في هذا البيان، حيث أكد أنه لم يصدر عنه وإنما مدير أعماله فهم الأمر خطأ، وهو من أصدر البيان بدلاً عنه.وأعلن ياسر أنه موجود بالفعل في المسلسل وسيبدأ تصويره مطلع الشهر المقبل، للمنافسة به في الماراثون الرمضاني 2024.وقال ياسر إنه لا ينوي الاعتذار عن المسلسل، موضحاً أن خبر اعتذاره الذي انتشر منذ أيام كان قد صرّح به مدير أعماله خطأ، مؤكداً أن الأخير لم يكن يعلم أنه سيبدأ تصوير المسلسل، الشهر المقبل.يُذكر أنه كان من المُقرر عرض "ألف ليلة وليلة" في موسم دراما رمضان الماضي، إلا أنّ الشركة المنتجة قررت تأجيل المشروع، خاصة أنّ العمل ينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الميزانيات الضخمة، ويتطلب السفر إلى دول عدة، بجانب الاعتماد على الغرافيك، وهو ما يحتاج الى وقت طويل لإنجازه.وكان ياسر جلال قد أعلن اعتذاره عن المسلسل منذ شهور في بيانٍ رسمي، قبل أنّ تُعلن الشركة المنتجة عن عودته إلى المشروع. (لها)