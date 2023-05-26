دانا الحلاني في الـspa برفقة العروس ماريتا (صور)

نشرت دانا الحلاني ابنة النجم عاصي الحلاني صورة جمعتها بشقيقتها ماريتا واحدى الصديقات في المنتجع الصحي (spa) وذلك ضمن الاستعدادات لحفل زفاف ماريتا المرتقب.

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وكانت ماريتا احتفلت في وقت سابق بوداع العزوبية بحفل كبير في مزرعة والدها في الحلانية. (رصد: لبنان 24)