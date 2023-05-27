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فنون ومشاهير

بعد أن وصفه بـ"الكومبارس".. إبن فنان شهير يعتذر من حسين فهمي

Lebanon 24
27-05-2023 | 11:00
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تقدّم عمر ابن الفنان المصري حسن يوسف، باعتذار على الهواء مباشرة لرئيس ممهرجان القاهرة السينمائي، الممثل حسين فهمي، مؤكداً أنه قامة فنية كبيرة ولا يمكن تجاهل تاريخه ومشواره الفني.
 
جاء ذلك لدى ظهوره في برنامج "القاهرة اليوم" التلفزيوني، حيث أوضح عمر سبب خلافه مع حسين فهمي، ووصفه له بـ"الكومبارس" قبل نحو خمسة أشهر.
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وقال عمر حسن يوسف: "أعتذر عما بدر مني في حق الفنان الكبير حسين فهمي، هو أستاذي، وأنا كتبت هذا الكلام بطريقة عفوية وآسف عليها، فهو قامة كبيرة وأستاذ كبير، وأحبه على المستوى الشخصي، ونحن جيران ومعرفتنا جيدة".
وأضاف: "لكن عندما يسيء أحد إلى والدي ووالدتي لا أفكر جيداً في الرد، خصوصاً أن والدي لم يرد على تصريحه، وليست له علاقة بفيسبوك، وردي بالنيابة عنه طبيعي".
 
 
وكانت الأزمة بدأت في كانون الأول الماضي، عندما أعلن حسين فهمي أنه لم يوجه دعوة للفنان حسن يوسف لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بسبب تحريمه الفن في تصريحات سابقة له.
المصدر: فوشيا
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