"كذبة كبيرة".. هوس "السوشال ميديا" في صالات السينما

لاننا في عالم يجتاح فيه "السوشيل ميديا" حياة الناس، ولم نعد نعرف الحقيقة من الكذب، كانت فكرة الفيلم السينمائي الجديد "كذبة كبيرة" الذي أُطلقت مؤخرا في حفل ضخم في غراند سينماز في مجمع "أ بي سي" فردان.

Advertisement

وفيلم "كذبة كبيرة" من كتابة فؤاد يمين ورامي عوض، إخراج نديم مهنا، إنتاج شركة أن. أم. برو. وبدأ عرضه في جميع دور السينما في لبنان اعتبارًا من الخامس والعشرون من الشهر الحالي وهو مصنف كفيلم عائلي.

وتتنوع أحداث الفيلم كثيرا لكنها تركز على عالم السوشيل ميديا الذي يمكن أن يستعمل بذكاء ويرتقي بكم، كما يمكنه أن يتحول إلى إدمان، ويضعكم في الحضيض، كما يتحدث صناع العمل عنه.





وفي الافتتاح حضر مشاهير الفن بالإضافة إلى وسائل الإعلام على السجادة الحمراء، للاحتفال بإطلاق الفيلم مع أبطاله: هبة نور، ساندي فرح، فؤاد يمين، يعقوب شاهين، لورا خباز، فريد حبيش، أليكو داوود، أسعد رشدان، مجدي مشموشي، شربل زيادة، وغيرهم من نخبة ممثلي لبنان. وفي الافتتاح حضر مشاهير الفن بالإضافة إلى وسائل الإعلام على السجادة الحمراء، للاحتفال بإطلاق الفيلم مع أبطاله: هبة نور، ساندي فرح، فؤاد يمين، يعقوب شاهين، لورا خباز، فريد حبيش، أليكو داوود، أسعد رشدان، مجدي مشموشي، شربل زيادة، وغيرهم من نخبة ممثلي لبنان.



















