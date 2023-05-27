ما مصير ألبوم إليسا بعد الخلافات؟

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ما زال مصير ألبوم إليسا غامضًا حتى وقتنا الحالي، خاصة بعد رفضها الإعلان عن الموعد الرسمي لطرح الألبوم خلال حفلها الغنائي الأخير، فهل مازالت الخلافات مستمرة؟يبدو أن إختلاف وجهات النظر بين الشركات المسؤولة عن طرح ألبوم إليسا الجديد مازالت مستمرة؛ إذ فوجىء جمهور إليسا عبر تطبيق التيك توك بحذف الموسيقى الخاصة بفيديو إليسا والذي تضمن بعض المشاهد من تحضيراتها قبل حفلها بالكويت على أغنيتها الشهيرة "بتمايل "؛ الأمر الذي جعل البعض يردد أن الخلافات ما زالت مستمرة وأن روتانا هي المسؤولة عن هذا الحذف أيضاً. (نواعم)