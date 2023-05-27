Advertisement

فنون ومشاهير

ما مصير ألبوم إليسا بعد الخلافات؟

Lebanon 24
27-05-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1071321-638207956571740856.png
Doc-P-1071321-638207956571740856.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ما زال مصير ألبوم إليسا غامضًا حتى وقتنا الحالي، خاصة بعد رفضها الإعلان عن الموعد الرسمي لطرح الألبوم خلال حفلها الغنائي الأخير، فهل مازالت الخلافات مستمرة؟

يبدو أن إختلاف وجهات النظر بين الشركات المسؤولة عن طرح ألبوم إليسا الجديد مازالت مستمرة؛ إذ فوجىء جمهور إليسا عبر تطبيق التيك توك بحذف الموسيقى الخاصة بفيديو إليسا والذي تضمن بعض المشاهد من تحضيراتها قبل حفلها بالكويت على أغنيتها الشهيرة "بتمايل "؛ الأمر الذي جعل البعض يردد أن الخلافات ما زالت مستمرة وأن روتانا هي المسؤولة عن هذا الحذف أيضاً. (نواعم) 
Advertisement
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-05-27
12:24 | 2023-05-27
11:00 | 2023-05-27
10:50 | 2023-05-27
08:00 | 2023-05-27
07:54 | 2023-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website