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فنون ومشاهير

بعدما فقدت بصرها وتخلى خطيبها عنها.. البلوغر سارة محمد تعلن خطوبتها (صورة)

Lebanon 24
27-05-2023 | 07:54
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نشرت البلوغر المصرية، سارة محمد، صورا لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" من احتفالها بخطوبتها.

وكتبت سارة: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات صاحب العمر وأول شخص اتقدم لي في حياتي والظروف بعدتنا والحادثة جمعتنا وعوض ربنا لي.. خلاص قرينا الفاتحة".
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وأعلنت البلوغر سارة محمد، خطبتها بعد مرور أيام من نشرها لفيديو يوثق تركيبها لـ عين صناعية، لتحل محل عينها التي فقدتها نتيجة الحادث الذي تعرضت له مع خطيبها السابق.


بعدما فقدت بصرها وتخلى خطيبها عنها.. البلوغر سارة محمد تعلن خطبتها (صورة)
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