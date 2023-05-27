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فنون ومشاهير

خبر محزن لمحبي سيلين ديون!

Lebanon 24
27-05-2023 | 10:50
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بعد إعلان تشخيصها باضطراب عصبي نادر يسمى بمتلازمة الشخص المتيبس، أعلنت النجمة العالمية سيلين ديون عن إلغاء جميع عروضها الفنية الحية المقررة لعامي 2023 و2024، وأخبرت المعجبين أنها ليست قوية بما يكفي للقيام بذلك لأن المرض يؤثر على غنائها.
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وفي بيان نشر على تويتر، قالت ديون البالغة من العمر 55 عاماً للجماهير: "أنا آسفة جداً لإحباطكم جميعاً مرة أخرى".

كما أضافت "على الرغم من أن ذلك يحزنني، إلا أنه من الأفضل أن نلغي كل شيء حتى أكون مستعدة حقاً للعودة إلى المسرح".

كذلك، نقل البيان عن ديون قولها "أنا أعمل بجد لإعادة بناء قوتي، لكن الجولات قد تكون صعبة للغاية حتى عندما تكون سليماً بشكل كامل".

مقطع فيديو مؤثر
وفي  كانون الأول 2022، نشرت المغنية الكندية الفرنسية مقطع فيديو مؤثر على إنستغرام تقول فيه إنه تم تشخيصها بمتلازمة الشخص المتيبس وإنها لن تكون مستعدة لبدء جولة أوروبية في  شباط كما كان مخططاً".

وقالت إن الاضطراب يسبّب تشنجات عضلية و"لا يسمح لي باستخدام أحبالي الصوتية للغناء بالطريقة التي اعتدت عليها".

ويعد اضطراب متلازمة الشخص المتيبس حالة نادرة وغير مفهومة تماما. ووفقا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية، فإنه يتميز بتقلب صلابة العضلات في الجذع والأطراف وحساسية عالية للمنبهات مثل الضوضاء واللمس والضيق العاطفي والتي يمكن أن تؤدي إلى تشنجات عضلية.

ويقول المعهد إن الوضعيات غير الطبيعية التي غالباً ما تكون منحنية وصلبة، هي سمة من سمات الاضطراب.

ويمكن أن يكون الأشخاص المصابون بمتلازمة الشخص المتيبس لا يستطيعون المشي أو الحركة، أو يخشون مغادرة المنزل لأن ضوضاء الشوارع، مثل صوت بوق السيارة، يمكن أن يؤدي إلى تشنجات. (العربية)   

المصدر: العربية
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