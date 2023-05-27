بعد غياب 18 عاماً.. فنان مصري شهير يعلن عن عودته للسينما

أعلن الفنان محمد فؤاد عن عودته للسينما من جديد بعد غياب 18 عاماً، منذ آخر فيلم قدمه وهو "غاوي حب" والذي تم عرضه عام 2005.

وقال فؤاد خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لحفله بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية: "معالي المستشار تركي آل الشيخ أبدى نيته إنه هيعملي أكبر فيلم سينمائي، إحنا عملنا فيلم سينمائي وهو إسماعيلية رايح جاي، وفتح السينما لكل الجيل، والفيلم اللي اتفقنا عليه اسمه قلب في نيويورك".

Advertisement

وعبّر الفنان محمد فؤاد عن سعادته بالغناء في السعودية من خلال حفله الذي أقيم على مسرح بنش مارك، قائلاً: "أنا بدأت الحفلة قولت أن ده حلم، هو حلم لأي مطرب يغني في السعودية".

وأضاف: "سيبك من أي تاريخ وأي حاجه فاتت، الغنا في السعودية بالشكل ده خطوة كبيرة لأي مطرب مهما كان كبير أو صغير، وليا الشرف أني غنيت في السعودية بلدي اللي بعتز بيها، السعودية هتفضل في قلوبنا لأخر يوم في حياتنا، ونخدمها ونفديها بعيونا، والشعب السعودي لن يتكرر في العالم وشعب أكتر من عالمي".

وتابع:"ربنا يثبتهم في خطواتهم دايما في النجاح كدا.. الحاجة اللي تلفت نظرك إن أي ضيف بيجي على بنش مارك بيدور الخطأ فين". (سيدتي)