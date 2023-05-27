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فنون ومشاهير
نجل الفنان المصري الكبير يعتذر لهذا النجم على الهواء.. ما القصة؟
Lebanon 24
27-05-2023
|
23:00
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فاجأ الفنان الشاب عمر حسن يوسف، نجل الفنان الكبير حسن يوسف، الجمهور بتقديم اعتذاره للفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، بعد التصريحات التي هاجمه فيها قبل عدة أشهر.
وقال عمر خلال استضافته في برنامج "القاهرة اليوم"، المذاع على قناة اليوم: "أعتذر لحسين فهمي وهو أستاذي، وأنا كتبت الكلام بطريقة عفوية ومتأسف عليه".
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وأضاف: "حسين فهمي قامة كبيرة وأستاذ كبير، وبحبه على المستوى الشخصي وإحنا جيران ومعرفتنا كويسة".
وتابع: "أنا لما حد يغلط في أبويا وأمي مبعرفش أحسبها، وممكن حد يفكر لما أكتب تصريح مش هشتغل، لكن والدي لم يرد على تصريح حسين فهمي وليس له علاقة مع فيسبوك، وردي بالنيابة عنه طبيعي".
وكان عمر حسن يوسف قد هاجم حسين فهمي بسبب تبريره لعدم دعوة والده للمهرجان بأنه حرم الفن في وقت من الأوقات.
ونشر عمر حسن يوسف صورة لوالده وكتب: "ده لما شبع تمثيل كنت أنت لسه بتحبي على أي فرصة يا حسين يا فهمي".
كما نشر صورة لتكريم والده من الدولة وكتب: "طب إزاي الدولة تكرم فنان بوسام العلوم والفنون من الطبقة الاولى، ويطلع رئيس مهرجان القاهرة يقول أصل الفنان ده متعزمش عشان بيحرم الفن. لا أنت محتاج لما تتعين في منصب زي ده تراجع كده وتعرف التاريخ كويس. عشان أكيد الدولة بتفهم أكتر منك، بس واضح إن جاي كومبارس وطلعت حافظ كلمتين خايبين زيك". (لها)
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