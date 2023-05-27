26
o
بيروت
26
o
طرابلس
10
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بفستان مُثير من الشبك.. نادين الراسي ترقص وتدق على الطبل شاهدوا الصور
Lebanon 24
27-05-2023
|
23:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة نادين الراسي فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وظهرت نادين بفستان أسود قصير من الشبك في إحدى أماكن السهر برفقة عدد من أصدقائها.
Advertisement
وظهرت نادين سعيدة ترقص وتغني، كما ظهرت وهي تدق على الطبل.
المصدر: "رصد" لبنان 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ مهم جداً عن الدولار.. وكالة عالميّة تعلن أمراً بارزاً!
Lebanon 24
خبرٌ مهم جداً عن الدولار.. وكالة عالميّة تعلن أمراً بارزاً!
01:40 | 2023-05-27
27/05/2023 01:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ إلى السوريين في منطقة لبنانية معروفة.. هذا ما طُلِب منهم!
Lebanon 24
نداءٌ إلى السوريين في منطقة لبنانية معروفة.. هذا ما طُلِب منهم!
04:01 | 2023-05-27
27/05/2023 04:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أحيل "المدير العام" على "التقاعد"
Lebanon 24
لهذا السبب أحيل "المدير العام" على "التقاعد"
01:45 | 2023-05-27
27/05/2023 01:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"أسعار رخيصة" جداً بالليرة في هذه الأماكن.. إكتشفوا ما حدث!
Lebanon 24
"أسعار رخيصة" جداً بالليرة في هذه الأماكن.. إكتشفوا ما حدث!
04:17 | 2023-05-27
27/05/2023 04:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار يهزُّ الجنوب ليلاً.. ماذا حصلَ في بلدة أنصار؟
Lebanon 24
إنفجار يهزُّ الجنوب ليلاً.. ماذا حصلَ في بلدة أنصار؟
00:56 | 2023-05-27
27/05/2023 12:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:00 | 2023-05-27
نجل الفنان المصري الكبير يعتذر لهذا النجم على الهواء.. ما القصة؟
16:00 | 2023-05-27
بعد غياب 18 عاماً.. فنان مصري شهير يعلن عن عودته للسينما
14:00 | 2023-05-27
ما مصير ألبوم إليسا بعد الخلافات؟
12:24 | 2023-05-27
نادين نجيم بإطلالة مثيرة ولكن الجمهور ينتقد "حنكها".. هكذا بدت (فيديو)
11:00 | 2023-05-27
بعد أن وصفه بـ"الكومبارس".. إبن فنان شهير يعتذر من حسين فهمي
10:50 | 2023-05-27
خبر محزن لمحبي سيلين ديون!
فيديو
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-26
28/05/2023 07:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:46 | 2023-05-23
28/05/2023 07:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
28/05/2023 07:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact