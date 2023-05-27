بفستان مُثير من الشبك.. نادين الراسي ترقص وتدق على الطبل شاهدوا الصور

نشرت الممثلة نادين الراسي فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت نادين بفستان أسود قصير من الشبك في إحدى أماكن السهر برفقة عدد من أصدقائها.

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وظهرت نادين سعيدة ترقص وتغني، كما ظهرت وهي تدق على الطبل.