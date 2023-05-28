سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل يظهر سقوط المطربة التركية الشهيرة كيباريه عن المسرح بطريقة غريبة.وبينما كانت المغنية تؤدي على المسرح في إحدى حفلاتها صعد أحد معجبيها على الخشبة، فكان رد الفعل الطبيعي من أحد مرافقيها أن يبادر لمنعه الاقتراب منها.إلا أن اندفاع المرافق للخلف أدى إلى سقوط كيباريه عن المسرح المرتفع.وفيما لم يتبين تاريخ الحفل، إلا أن الحادثة تم توثيقها بكاميرات الجمهور من زوايا مختلفة.(سكاي نيوز)