27
o
بيروت
31
o
طرابلس
19
o
صور
28
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
31
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
28-05-2023
|
04:01
A-
A+
A+
A-
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل يظهر سقوط المطربة التركية الشهيرة كيباريه عن المسرح بطريقة غريبة.
وبينما كانت المغنية تؤدي على المسرح في إحدى حفلاتها صعد أحد معجبيها على الخشبة، فكان رد الفعل الطبيعي من أحد مرافقيها أن يبادر لمنعه الاقتراب منها.
Advertisement
إلا أن اندفاع المرافق للخلف أدى إلى سقوط كيباريه عن المسرح المرتفع.
وفيما لم يتبين تاريخ الحفل، إلا أن الحادثة تم توثيقها بكاميرات الجمهور من زوايا مختلفة.(سكاي نيوز)
فنون ومشاهير
منوعات
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اللبنانيون مرفوضون... السفارات تفتح ابوابها للسوريين وجنسيات أخرى
Lebanon 24
اللبنانيون مرفوضون... السفارات تفتح ابوابها للسوريين وجنسيات أخرى
16:40 | 2023-05-27
27/05/2023 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم بإطلالة مثيرة ولكن الجمهور ينتقد "حنكها".. هكذا بدت (فيديو)
Lebanon 24
نادين نجيم بإطلالة مثيرة ولكن الجمهور ينتقد "حنكها".. هكذا بدت (فيديو)
12:24 | 2023-05-27
27/05/2023 12:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يعاود ارتفاعه.. اليكم تسعيرته عصراً
Lebanon 24
الدولار يعاود ارتفاعه.. اليكم تسعيرته عصراً
08:13 | 2023-05-27
27/05/2023 08:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مُثير من الشبك.. نادين الراسي ترقص وتدق على الطبل شاهدوا الصور
Lebanon 24
بفستان مُثير من الشبك.. نادين الراسي ترقص وتدق على الطبل شاهدوا الصور
23:15 | 2023-05-27
27/05/2023 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أنتم على موعد مع ظاهرة فلكية غدا الأحد.. هذا ما سيحدث عند الظهر
Lebanon 24
أنتم على موعد مع ظاهرة فلكية غدا الأحد.. هذا ما سيحدث عند الظهر
11:45 | 2023-05-27
27/05/2023 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:33 | 2023-05-28
إطلالة جريئة لعارضة أزياء إيرانية.. إرتدت "مشنقة" في مهرجانٍ عالمي!
05:00 | 2023-05-28
شاهد.. كريم عبد العزيز يرقص ويعزف على الدف في زفاف إبن ماجد الكدواني
04:20 | 2023-05-28
بقميص موسلين شفاف أظهر ما تحته.. إطلالة اليسا في مصر تعرّضها للانتقادات والجمهور: " شو لابسة؟" (صور)
02:00 | 2023-05-28
بفستان ضيق قصير.. هيفا وهبي ترقص وتتمايل بإثارة في حفلها بمصر والجمهور يُشبهها بنجمة عالمية! (فيديو)
01:23 | 2023-05-28
فيديو طريف لنانسي عجرم وابنتها.. عطست في وجهها خلال التصوير!
01:00 | 2023-05-28
على متن قارب.. نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا الصور
فيديو
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:01 | 2023-05-28
28/05/2023 12:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
02:00 | 2023-05-28
28/05/2023 12:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-26
28/05/2023 12:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact