زينة مكي حزينة ونشرت صوراً مؤثّرة... فرد من عائلتها يُحارب السرطان في المرحلة الرابعة

أعلنت الممثلة زينة مكي أنّ عمّها يُحارب مرض السرطان منذ سنتين، وقالت إنّه أصبح في المرحلة الرابعة.

وكتبت زينة عبر حسابها على "انستغرام":

"عمي يحارب السرطان ولم أكن على طبيعتي مؤخرًا.

لقد كان يكافح منذ ما يقرب من عامين ولكن المرحلة الرابعة ليست سهلة كما كنت أتمنى أن تكون.

أو ربما كنت في حالة إنكار.

الاقتراب منه، ورؤيته كل يوم، وقضاء الوقت معه.. كل هذا كان له تأثير كبير علي. نقطة تحول حقيقية في حياتي.

لقد بدأت أرى الحياة بشكل مختلف. أسئلتي الوجودية لا تنتهي.

لم أقابل أبدًا شخصًا قويًا وقويًا مثله. لقد علمتني روح الدعابة وأحاديثه المضحكة وقوته وحبه للحياة الكثير من الدروس. لكنهم أيضًا يحطمون قلبي إلى أشلاء.

الجزء الأكثر تفطرًا هو عندما أشعر بالعجز. ماذا يمكنني أن أفعل لتغيير هذا الوضع؟ كيف يمكنني أن أجعله يشعر بالتحسن؟

لم أعرف أبدًا معنى عبارة "أتمنى أن أزيل ألمك" حتى اليوم.



أحاول أن أفصل نفسي عن الموقف أحيانًا. أحاول أن أعطي نفسي استراحة .. يوم عطلة. بعض الوقت "أنا". على أمل أن يعيدوا شحن لي.

يساعدون. لكن مؤقتا فقط.

ليس لدي المزيد لمشاركته.

يمكن للصلاة أن تصنع المعجزات وهذا ما أتمسك به.

أتمنى أن يشفي كل من يخوض معركة. لا يهم ما هي تلك المعركة الشخصية.

وتذكر ، كن دائما لطيفا. نحن حقا لا نعرف المعارك الشخصية التي يمر بها الناس بما فيهم أنا".