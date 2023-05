إليكم قائمة بالفائزين بجوائز مهرجان كان السينمائي

Advertisement

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي 2023 عن أسماء الفائزين بجوائز المهرجان الرسمـية في ختام دورته الـ76، حيث ذهبت جائزة "السعفة الذهبية" للمخرجة الفرنسية جوستين ترييت عن فيلمها Anatomy Of A Fall.وضمت قائمة الفائزين 20 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، كما حصدت الممثلة التركية ميرف ديزدار جائزة أفضل ممثلة. وهنا نعرض القائمة:حصلت الممثلة التركية ميرف ديزدار جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم kuru otlar üstüne، للمخرج نوري جيلان.، وبدا واضحًا أنها لم تتوقع فوزها بالجائزة، إذ علت وجهها ملامح الصدمة لحظة إعلان اسمها.وفي الخطاب الذي ألقته على خشبة المسرح لحظة تسلمها الجائزة، قالت ميرف ديزدار: "أقدم الجائزة لكل النساء اللواتي يكافحن للتغلب على الصعوبات الموجودة في هذا العالم، ولأولئك الذين ينتظرون أن يعيشوا الأيام الجميلة التي يستحقونها في تركيا".حصد الممثل والمخرج الياباني كوجي ياكوشو جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم فيلم Perfect Days، وهو فيلم ياباني-ألماني من إخراج فيم فيندرز طرح عام 2023.حاز الكاتب والمؤلف يوجي ساكاموتو على جائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي عن سيناريو الفيلم الياباني Monster.وحصل فيلم Anatomy Of A Fall جائزة السعفة الذهبية للمخرجة جوستين ترييت، التي تعتبر ثالث مخرجة تفوز بالجائزة الكبرى المرموقة للمهرجان منذ انطلاقته.وفاز المخرج الفنلندي أكي كاوريسمكي بجائزة لجنة التحكيم عن فيلم Fallen Leaves، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي تراجيدي حول شاب يعمل فى السوبر ماركت يقع فى حب مدمنة على الكحول، ويكافح الثنائي في إيجاد الاستقرار والسعادة في عالمهما الانفرادى؛ إذ يحاولان العثور على حبهما الأول والوحيد والأخير.والفيلم مستوحى من أغنية بعنوان Les feuilles mortes.حصد المخرج الفيتنامي- الفرنسي على جائزة أفضل مخرج عن فيلمه الفرنسي The Pot Au Feu.حصد الفيلم السوداني "وداعًا جوليا"من إخراج محمد كردفاني على جائزة الحرية.حصد الفيلم البلجيكي - الكونغولي "النذير" من إخراج بالوغي، والذي هو مدعوم من صندوق البحر الأحمر السينمائي جائزة "الصوت الجديد. (فوشيا)