بعد ظهور طليقها أحمد سعد بملابس مثيرة للجدل.. كيف علّقت سمية الخشاب؟

علقت الفنانة المصرية سمية الخشاب، على ظهور طليقها المطرب أحمد سعد بملابس شفافة خلال حفله الأخير الذي أقيم في السعودية.



وكتبت سمية الخشاب، عبر حسابها على تويتر: "وأنا أقول لبسي راح فين؟".

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وتعرض الفنان أحمد سعد، لانتقادات بعد ظهوره في الحفل الذي أحياه مؤخرا في جدة بالسعودية.



وظهر أحمد سعد بإطلالة اعتبرها البعض تناسب النساء أكثر، وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "إيه اللي أحمد سعد لابسه ده؟"، "هو اتفاجئ بالحفلة وملحقش يكمل الكم باين"، "هو مش خايف ليستهوا؟"، "أحمد سعد بيقدم محتوى كوميدي". (روسيا اليوم)