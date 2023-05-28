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فنون ومشاهير

بعد ظهور طليقها أحمد سعد بملابس مثيرة للجدل.. كيف علّقت سمية الخشاب؟

Lebanon 24
28-05-2023 | 16:00
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علقت الفنانة المصرية سمية الخشاب، على ظهور طليقها المطرب أحمد سعد بملابس شفافة خلال حفله الأخير الذي أقيم في السعودية.

وكتبت سمية الخشاب، عبر حسابها على تويتر: "وأنا أقول لبسي راح فين؟".
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وتعرض الفنان أحمد سعد، لانتقادات بعد ظهوره في الحفل الذي أحياه مؤخرا في جدة بالسعودية.

وظهر أحمد سعد بإطلالة اعتبرها البعض تناسب النساء أكثر، وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "إيه اللي أحمد سعد لابسه ده؟"، "هو اتفاجئ بالحفلة وملحقش يكمل الكم باين"، "هو مش خايف ليستهوا؟"، "أحمد سعد بيقدم محتوى كوميدي". (روسيا اليوم)
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