Advertisement

فنون ومشاهير

بعد زواج دام 3 سنوات.. فنانة شهيرة تنفصل عن زوجها وتتكتم على التفاصيل (صورة)

Lebanon 24
29-05-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1071940-638209513298033338.jpg
Doc-P-1071940-638209513298033338.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الفنانة المصرية بشرى عن طلاقها من رجل الأعمال سالم هيكل بعد زواج دام 3 سنوات، من دون أن تخوض في تفاصيل ما حدث.

وأعلنت بشرى في تصريحات صحافية عن وقوع الطلاق بينها وبين زوجها، مشيرة إلى استمرار علاقة الصداقة والتواصل بينهما.
Advertisement
 
 
 
ورفضت بشرى أن تخوض في الأسباب التي أدت إلى انفصالهما، معتبرة أن الأمر شخصي ويخص عائلتها فقط، وليس من حق أحد التحدث في هذا الأمر.

واكتفت الفنانة بالإعلان فقط عن الأمر وتأكيده، لتقطع بوقوعه بعد خروج الشائعات، دون أن تتحدث عن تفاصيله وأسبابه، مشيرة على حسن العلاقات مع طليقها.(العربية)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:49 | 2023-05-29
11:00 | 2023-05-29
10:20 | 2023-05-29
09:10 | 2023-05-29
06:45 | 2023-05-29
05:00 | 2023-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website