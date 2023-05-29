بعد زواج دام 3 سنوات.. فنانة شهيرة تنفصل عن زوجها وتتكتم على التفاصيل (صورة)

أعلنت الفنانة المصرية بشرى عن طلاقها من رجل الأعمال سالم هيكل بعد زواج دام 3 سنوات، من دون أن تخوض في تفاصيل ما حدث.



وأعلنت بشرى في تصريحات صحافية عن وقوع الطلاق بينها وبين زوجها، مشيرة إلى استمرار علاقة الصداقة والتواصل بينهما.

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ورفضت بشرى أن تخوض في الأسباب التي أدت إلى انفصالهما، معتبرة أن الأمر شخصي ويخص عائلتها فقط، وليس من حق أحد التحدث في هذا الأمر.



واكتفت الفنانة بالإعلان فقط عن الأمر وتأكيده، لتقطع بوقوعه بعد خروج الشائعات، دون أن تتحدث عن تفاصيله وأسبابه، مشيرة على حسن العلاقات مع طليقها.(العربية)







