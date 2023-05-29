ملحم زين يكشف كواليس حديثه مع الملكة رانيا.. أهدى العروسين "قمر حزيران" (فيديو)

كشف النجم ملحم زين عن الأغنية الخاصة التي يقدّمها بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والآنسة رجوة آل سيف، في الأول من حزيران 2023.



وكشف تقرير لبرنامج "ET بالعربي" كواليس أغنية "قمر حزيران" التي قدّمها رجل الأعمال والمنتج الأردني عنان عوض بهذه المناسبة، حيث أوضح الأخير أنه كتب الأغنية بعدما ألهمته كلمات لولي العهد عن خطيبته، فكتب الأغنية بعبارات سلسلة وحقيقية... ولفت إلى أنه اختار النجم ملحم زين لغنائها بسبب حبّ الملكة رانيا لصوته العذب.



بدوره، أكد النجم اللبناني: "يشرّفني أن اشارك بهذه المناسبة بأغنية، وهذا أقل واجب أقدّمه للعائلة الأردنية في فرح من هذا النوع".

"قمر حزيران"💫أغنية خاصة بصوت #ملحم_زين بمناسبة زفاف ولي عهد #الأردن سمو #الأمير_الحسين_بن_عبدالله، والآنسة #رجوة_آل_سيف، وET بالعربي يعرض كواليس تسجيل الأغنية، إضافة إلى مقطع منها حصرياً وأولاً، ويلتقي بملحم الذي كشف تفاصيل مكالمته مع #الملكة_رانيا العبدالله👇#نفرح_بالحسين pic.twitter.com/o9gfP1OAzx — ET بالعربي (@ETbilArabi) May 28, 2023 Advertisement



وكشف ملحم زين أيضاً كواليس اتصال الملكة رانيا به لشكره على مجهوده في الأغنية الرائعة التي يهديها للعروس، وهو بدوره شكرها على رقيها ومحبتها. (لها) وكشف ملحم زين أيضاً كواليس اتصال الملكة رانيا به لشكره على مجهوده في الأغنية الرائعة التي يهديها للعروس، وهو بدوره شكرها على رقيها ومحبتها. (لها)