ملحم زين يكشف كواليس حديثه مع الملكة رانيا.. أهدى العروسين "قمر حزيران" (فيديو)

"قمر حزيران"💫أغنية خاصة بصوت #ملحم_زين بمناسبة زفاف ولي عهد #الأردن سمو #الأمير_الحسين_بن_عبدالله، والآنسة #رجوة_آل_سيف، وET بالعربي يعرض كواليس تسجيل الأغنية، إضافة إلى مقطع منها حصرياً وأولاً، ويلتقي بملحم الذي كشف تفاصيل مكالمته مع #الملكة_رانيا العبدالله👇#نفرح_بالحسين pic.twitter.com/o9gfP1OAzx
— ET بالعربي (@ETbilArabi) May 28, 2023
"قمر حزيران"💫أغنية خاصة بصوت #ملحم_زين بمناسبة زفاف ولي عهد #الأردن سمو #الأمير_الحسين_بن_عبدالله، والآنسة #رجوة_آل_سيف، وET بالعربي يعرض كواليس تسجيل الأغنية، إضافة إلى مقطع منها حصرياً وأولاً، ويلتقي بملحم الذي كشف تفاصيل مكالمته مع #الملكة_رانيا العبدالله👇#نفرح_بالحسين pic.twitter.com/o9gfP1OAzx