روتانا تشعل الصراع بين إليسا وشيرين عبد الوهاب

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لم يمضِ كثيراً على الخلاف الذي حدث أخيراً بين جمهور أنغام وشيرين عبد الوهاب بعد تصريح الأخيرة أنها من تستحق لقب صوت مصر، ليبدأ خلاف جديد ولكن هذه المرة لم تكن شيرين عبد الوهاب سبباً للخلاف.ملكة الإحساسفقد فوجىء جمهور إليسا بتغريدة صادمة من قبل شركة روتانا للصوتيات والمرئيات من البروفات الخاصة لحفل شيرين عبد الوهاب بموسم جدة إذ علقت على الصور الخاصة بشيرين بلقب "ملكة الإحساس"، والمعروف أن هذا اللقب إقتنصته إليسا من قبل جمهورها قبل سنوات طويلة حتى إن هذه التغريدة لاقت هجوماً من قبل جمهور شيرين ذاتها.ويبدو أن العلاقة توترت كثيراً بين إليسا وروتانا؛ خاصة أن الشركة تجاهلت التغريدة الخاصة بإليسا قبل أسابيع والتي بررت من خلالها سبب تأخير الألبوم، لتشتعل النيران بينهما مجددا من خلال هذه التغريدة التي لا مبرر لها سوى خلاف الشركة مع إليسا.تريند إليساعلى صعيد آخر، تصدرت إليسا التريند بكثير من الدول العربية قبل ساعات بعد حفلها بمصر والذي كان تابع لمؤسسة خاصة بمرضى القلوب.وكانت إليسا قد أكدت من خلال تصريحاتها على هامش الحفل، أنها لا يمكن أن تتردد في إحياء هذا الحفل الخيري لصالح المؤسسة الشهيرة وأبدت تقديرها لجهود هذه المؤسسة وحبها الكبير للشعب المصري. (نواعم)