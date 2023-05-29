أبرز الفائزين بجوائز مهرجان كان 2023

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فازت الفرنسية جوستين ترييه، السبت، بجائزة السعفة الذهبية عن فيلمها «أناتومي دون شوت» (Anatomie d'une chute)، لتصبح ثالث مخرجة تحصل على هذه المكافأة الأرفع في تاريخ مهرجان كان السينمائي.وبهذا الفوز، تخلف جوستين ترييه، البالغة 44 عاماً، المخرجة النيوزيلندية جين كامبيون «ذي بيانو» (1993)، والفرنسية جوليا دوكورنو «تيتان» (2021)، لتؤكد الحركة البطيئة نحو المساواة بين الجنسين في قطاع السينما، الذي هيمن عليه الرجال تقليدياً.في ما يأتي قائمة بالفائزين بجوائز الدورة السادسة والسبعين لمهرجان كان للفيلم:- السعفة الذهبية: «أناتومي دون شوت»، للفرنسية جوستين ترييه (فرنسا).- الجائزة الكبرى: «ذي زون أوف إنترست»، للبريطاني جوناثان غلايزر.- جائزة لجنة التحكيم: «فالن ليفز»، للفنلندي آكي كوريسماكي.- جائزة الإخراج: الفرنسي الفيتنامي تران آن هونغ، عن «لا باسيون دو دودان بوفان».- جائزة أفضل سيناريو: يوجي ساكاموتو عن فيلم «مونستر»، للياباني هيراكازو كوري-إيدا.- جائزة أفضل ممثلة: ميرفه ديزدار عن دورها، في «عن الأعشاب اليابسة».- جائزة أفضل ممثل: الياباني كوجي ياكوشو، عن دوره في «بيرفكت دايز».- جائزة الكاميرا الذهبية: «الشجرة ذات الفراشات الذهبية»، للفيتنامي فام تيين.- السعفة الذهبية للفيلم القصير: «27»، للرومانية غلورا آنا بودا. (زهرة الخليج)