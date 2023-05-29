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فنون ومشاهير

رحيل فنان سوري قدير.. ترك بصمة في عالم الدراما

Lebanon 24
29-05-2023 | 10:20
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فارق الفنان السوري أسامة الروماني الحياة، صباح الإثنين، في دمشق، عن عمر 81 عامًا، إثر احتشاء في عضلة القلب، بحسب ما أفادت الوكالة السورية للأنباء، ونعته وزارة الإعلام السورية، والعديد من الفنانين السوريين.
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والفنان الراحل من مؤسسي المسرح القومي السوري، حيث بدأ مسيرته الفنية من على خشبات مسارح الشام، مطلع ستينيات القرن الماضي، ومن أشهر أدواره المسرحية، مشاركته في مسرحيتي "ضيعة تشرين" و "غربة" إلى جانب أحد رفاق دربه الفنان السوري دريد لحام.

وقدم الراحل أسامة الروماني أدواراً تلفزيونية، في السبعينيات، ومطلع الثمانينيات، لكنه غاب طويلاً عن المشهد، ليعود للدراما السورية بشخصية الرئيس السوري الراحل أديب الشيشكلي في الجزأين الثاني والثالث من مسلسل "حمام القيشاني" تحت إدارة شقيقه الراحل الفنان والمخرج هاني الروماني. (العربية) 

المصدر: العربية
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