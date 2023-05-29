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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة: أعمال نجوى كرم الأخيرة لم تعجبني.. ماذا قالت عن اليسا؟

Lebanon 24
29-05-2023 | 23:00
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كشفت الفنانة مادلين مطر أنها لم تعجب ببعض أغاني ألبوم الفنانة نجوى كرم الأخير، لافتةً إلى أنه لم يعكس شخصيتها والصورة المرسومة عنها في ذهن الجميع.
 

وقالت مطر في حديث صحفي: "بكل صراحة أنا بموت بنجوى وهي بتعرفني، بس مؤخرًا الفيديوهات يلي عملتها بعض الأغاني في ألبومها مش كتير حبيت، مش هي نجوى، أنا بالنسبة لإلي نجوى بعرف بتعطي أحلى من هيك".
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وعن محاولة كرم التجديد في أغانيها واتخاذ طابع مختلف، أوضحت أنه لا يليق بها التجديد، وقالت باختصار: "هي نجوى كرم".

هذا واعتبرت مطر أن إليسا الصوت الأول بالأغنية الرومانسية في لبنان، إلَّا أن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب الأولى عربيًا.

كما تطرقت مطر لخلاف الفنانين اللبنانيين ميريام فارس وفارس كرم، فمن وجهة نظرها كان لا بد من توحيد حجمي صورتيهما ومقاسيهما في البوستر الدعائي، مُشيرةً إلى أن نجوميتهما متكافئة، إذ إن ميريام تتصدر في الخليج بينما كرم يتصدر في بلاد الشام.
المصدر: فوشيا
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