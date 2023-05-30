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فنون ومشاهير
بعد تعرضهما للانتقادات.. نادين نسيب نجيم بلقطات رومنسية مع خطيبها السوري وتوّجه له رسالة (صور)
Lebanon 24
30-05-2023
|
00:15
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شاركت الممثلة نادين نسيب نجيم مؤخرا بفعاليات مهرجان "كان" السينمائي برفقة خطيبها السوري من أصل أرمني ناريغ ناربيكيان
ونشرت نادين صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام جمعتها بخطيبها في كواليس المهرجان، وقد ظهرا سويا بلقطات رومنسية.
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نادين أرفقت الصور بتعليق أكدت فيه أنها تكون مبتسمة ومتألقة وتعيش نشوة انتصار الحب عندما يكونان معًا، وكتبت: "عندما نكون معًا، نبتسم، نلمع جنبًا إلى جنب.. وينتصر الحب".
وتمنت نادين أن يحميها الله ويبارك لها في هذا الحب والسعادة التي تعيشها مع خطيبها.
وكانت علاقة نادين بخطيبها قد تعرضت للعديد من الانتقادات ولاسيما بعد احتفال نادين بالمناولة الأولى لابنها "جيوفاني" وظهور خطيبها معها.
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