Advertisement

فنون ومشاهير

جوني ديب يتعرّض لكسر في الكاحل.. وهذه تفاصيل حالته!

Lebanon 24
30-05-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1072310-638210418832695398.jpg
Doc-P-1072310-638210418832695398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرّض النجم الأميركي جوني ديب لكسر في كاحله، تقرر على إثر هذه الحادثة تأجيل عروض فرقته "Hollywood Vampires"، التي يلعب فيها جوني مؤدياً وعازفاً للغيتار إلى أواخر يوليو المقبل.
وقال ديب في بيان نشره عبر حسابه في إنستغرام: "أصدقائي الأعزاء، يؤسفني أن أعلن أن كاحلي قد كسرت، بدأ الأمر ككسر شعري ولكن في مكان ما بين مهرجان كان ومسرح ألبرت هول الملكي، ساءت الأمور بدلاً من التحسّن".
Advertisement
وأضاف: "اقترح العديد من المهنيين الطبيين أن أتجنب أي عمل وكل نشاط في الوقت الحالي، وبالتالي للأسف لا يمكنني السفر في هذا الوقت. وتحقيقًا لهذه الغاية، يؤسفنا نحن أعضاء الفرقة أن نفتقدكم في نيو هامبشاير وبوسطن ونيويورك، ولكننا لن نخشى من ذلك، فأنا أعدكم بأننا سنقدم عرضًا رائعًا لكم في أوروبا، ونقدم أفضل ما لدينا في الساحل الشرقي، في وقت لاحق هذا الصيف، بالإضافة إلى تعويض كل من دفع ثمن تلك العروض، مرة أخرى، خالص الاعتذارات. كل حبي واحترامي ، JD x".


من جانبها نشرت فرقته بيانا آخر، جاء فيه: "يحزننا أن نشارك أننا نحن فرقة Hollywood Vampires سنعيد جدولة مواعيد جولاتنا في الولايات الثلاث الأسبوع المقبل".

وأضافت: "تعرض جوني لإصابة مؤلمة في كاحله بعد ظهوره الأخير، ونصحه طبيبه بعدم السفر. لقد أحزنه هذا التحول في الأحداث، لكنه يتطلع إلى الراحة حتى يتمكن جميع أعضاء الفرقة من تقديم أفضل ما لديهم في الجولة في أوروبا. يؤسفنا أن نشارك أننا سنعيد جدولة مواعيد جولاتنا الثلاث في الولايات المتحدة على النحو التالي : "28 تموز بوسطن مسرح وانغ في مركز بوش، 29 تموز مسرح SNHU في مانشستر، 30 تموز بيثيل - نيويورك - مركز بيثيل وودز للفنون".
 (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:40 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2023-05-30
09:15 | 2023-05-30
08:26 | 2023-05-30
05:00 | 2023-05-30
03:52 | 2023-05-30
03:08 | 2023-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website