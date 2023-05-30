جوني ديب يتعرّض لكسر في الكاحل.. وهذه تفاصيل حالته!

تعرّض النجم الأميركي جوني ديب لكسر في كاحله، تقرر على إثر هذه الحادثة تأجيل عروض فرقته "Hollywood Vampires"، التي يلعب فيها جوني مؤدياً وعازفاً للغيتار إلى أواخر يوليو المقبل.

وقال ديب في بيان نشره عبر حسابه في إنستغرام: "أصدقائي الأعزاء، يؤسفني أن أعلن أن كاحلي قد كسرت، بدأ الأمر ككسر شعري ولكن في مكان ما بين مهرجان كان ومسرح ألبرت هول الملكي، ساءت الأمور بدلاً من التحسّن".

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وأضاف: "اقترح العديد من المهنيين الطبيين أن أتجنب أي عمل وكل نشاط في الوقت الحالي، وبالتالي للأسف لا يمكنني السفر في هذا الوقت. وتحقيقًا لهذه الغاية، يؤسفنا نحن أعضاء الفرقة أن نفتقدكم في نيو هامبشاير وبوسطن ونيويورك، ولكننا لن نخشى من ذلك، فأنا أعدكم بأننا سنقدم عرضًا رائعًا لكم في أوروبا، ونقدم أفضل ما لدينا في الساحل الشرقي، في وقت لاحق هذا الصيف، بالإضافة إلى تعويض كل من دفع ثمن تلك العروض، مرة أخرى، خالص الاعتذارات. كل حبي واحترامي ، JD x".





من جانبها نشرت فرقته بيانا آخر، جاء فيه: "يحزننا أن نشارك أننا نحن فرقة Hollywood Vampires سنعيد جدولة مواعيد جولاتنا في الولايات الثلاث الأسبوع المقبل".



وأضافت: "تعرض جوني لإصابة مؤلمة في كاحله بعد ظهوره الأخير، ونصحه طبيبه بعدم السفر. لقد أحزنه هذا التحول في الأحداث، لكنه يتطلع إلى الراحة حتى يتمكن جميع أعضاء الفرقة من تقديم أفضل ما لديهم في الجولة في أوروبا. يؤسفنا أن نشارك أننا سنعيد جدولة مواعيد جولاتنا الثلاث في الولايات المتحدة على النحو التالي : "28 تموز بوسطن مسرح وانغ في مركز بوش، 29 تموز مسرح SNHU في مانشستر، 30 تموز بيثيل - نيويورك - مركز بيثيل وودز للفنون".

(فوشيا)