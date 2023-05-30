هيفا وهبي في "ورطة" وموقف صعب.. هذا ما كشفته المستندات

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في مفاجاة جديدة حول أزمة فيلم "رمسيس باريس" للفنانة هيفا وهبي، المعروض حالياً في دور السينما المصرية والعربية، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكماً قضائياً نهائياً يحمل الرقم 74 لسنة 2023 لصالح الفنان الفرنسي بي بي ناصري، بوقف عرض الفيلم.ومن جانبه، أصدر المستشار ياسر قنطوش، المحامي الخاص للفنان الفرنسي بياناً صحافياً أكد فيه أن الشركة المنتجة عملت إشكالاً في تنفيذ الحكم السابق للمحكمة، وعلى أثر الإشكال عرضت الرقابة الفيلم مؤقتاً لحين البتّ في الإشكال.وأضاف أن الحكم صدر نهائياً برفض الإشكال ومنع عرض الفيلم وتغريم ريمون رمسيس لتعطيله التنفيذ.ورداً على بيان قنطوش بوقف عرض فيلم "رمسيس باريس"، أصدرت شركة Art Production AKA المنتجة للفيلم بياناً تؤكد فيه استمرار عرض الفيلم في دور العرض.وأشار البيان إلى أن رفض الاستشكال على قرار وقف عرض الفيلم ليس حكماً نهائياً بدليل قبول الاستئناف، والفيلم مستمر عرضه في كل دور السينما داخل مصر وخارجها. (لها)