حسام حبيب يتغزل بشيرين: أهم فنانة في الوسط الفني

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عاود الفنان المصري حسام حبيب الظهور إعلاميًا بعد فترة غياب طويلة، بعد خلافاته الأخيرة مع زوجته الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب.وفي أحدث لقاء إعلامي، تغزَّل حبيب بشيرين مشددًا على أنها أهم فنانة في الوسط الفني، ولفت إلى أن رأيه غير مبني على أساس علاقته الزوجية بها.أما بشأن عودة شيرين للتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بعد خلافاتهما القانونية، أكَّد حسام، أنها من أهم شركات الإنتاج، لذلك لا بد لها أن تضم نجوما مهمين مثل زوجته. (فوشيا)