أحمد حلمي يجهّز مفاجأة من تأليفه.. "عروس وعريس"

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في لقائه مع البرنامج الإذاعي "عيشها بإنرجي"، وبعد اختياره نجماً لشهر أيار الجاري، كشف الفنان أحمد حلمي عن انشغاله حالياً بالتحضير لكتابه الثاني بعد تجربة كتاب "28 حرف".وقال أحمد حلمي إنه يتناول في كتابه الجديد مواقف حياتية مغلفّة بالخيال، كما يحضّر لفيلم جديد من تأليفه وبطولته هو وزوجته منى زكي، مشيراً إلى أنه كتب عملين سينمائيين، الأول اسمه "عروس وعريس"، والثاني باسم مؤقت "وش وضهر"، وقد استغرق تحضيره وكتابته تسع سنوات.وأكد حلمي أنه يدير أعماله بنفسه على مواقع التواصل الاجتماعي، وحساباته على السوشيال ميديا يعبّر من خلالها عما يرغب في الحديث عنه، مع مساعدة بسيطة من شخص آخر. (لها)