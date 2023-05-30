حورية فرغلي تنفي خطوبتها وتصف نزار الفارس بالكاذب

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بعد إنتشار أنباء عن خطوبتها، سارعت النجمة حورية فرغلي إلى نفي الخبر، معربة عن استيائها مما فعله مقدم البرامج نزار الفارس في نشر صور تجمعهما، مدعيا خطوبتهما.واكدت الممثلة المصرية ان كل ما نشر عن خطوبتها غير صحيح وعبارة عن كذبة من المذيع العراقي المثير للجدل.وقالت خلال مداخلة في برنامج "صبايا الشمس" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، قائلة بانفعال: "خبر خطوبتي من نزار الفارس كذب، مشيرة إلى أن القائمين على البرنامج تحدثوا معها من أجل إجراء لقاء معها وبالفعل وافقت على الفور، وأثناء تواجد الفارس مع فريق عمل البرنامج في منزلها تركته بحريته حيث ظل يلتقط صور سيلفي معها ويتحدث معها بطريقة طريفة كما حدث في الفيديو المنتشر بينهما.وأكدت أن الحديث الذي دار بينهما في هذا الفيديو جاء في مجمله "هزار" .واختتمت حورية حديثها قائلة "سأرفع عليه قضية وهل هو شاف أبويا او امي أو أخويا علشان يخطبني منهم"؟. (لها)