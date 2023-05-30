Advertisement

فنون ومشاهير

وفاة ممثل عالمي شهير عن 76 عاماً

Lebanon 24
30-05-2023 | 11:42
A-
A+
Doc-P-1072476-638210692423633719.jpg
Doc-P-1072476-638210692423633719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي الممثل النمساوي بيتر سيمونشيك الذي اشتهر عالمياً بفضل دوره في فيلم "توني إردمان" الشهير، عن 76 عاماً، ليل الإثنين إلى الثلاثاء.

وقالت ناطقة باسم الاتحاد النمساوي للمسارح الوطنية، في حديث إلى وكالة فرانس برس: "يمكنني تأكيد أنباء وفاة سيمونشيك" في فيينا حيث كان يقيم.
Advertisement

اكتسب سيمونشيك، المولود في النمسا بتاريخ السادس من آب 1946، شهرته من خلال تجسيده شخصيات كثيرة، أكان في مسرحيات لأوجين لابيش، أو في البرنامج التقليدي لمهرجان سالزبورغ.

وحظي بشهرة عالمية بفضل دوره في فيلم "توني إردمان" Toni Erdmann، الحائز جائزة النقّاد في مهرجان كانّ السينمائي الدولي عام 2016.
 
وبعيداً عن دوره في هذا الفيلم، اكتسب سيمونشيك شهرة واسعة من خلال أدائه في مسرحية "يدرمان" للشاعر النمساوي هوغو فون هوفمانستال (1874-1929). وكانت هذه المسرحية تُعرض كل صيف منذ عام 1920 في مهرجان سالزبورغ، وتولّى الممثل النمساوي دور البطولة فيها لثماني سنوات من 2002 إلى 2009.

ومن بين الأسماء البارزة في المجال المسرحي التي تعامل معها بيتر سيمونشيك: لوك بوندي وروبرت ويلسن.

وأدى الممثل النمساوي كذلك أدواراً في عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية النمساوية والعالمية. (العربي الجديد) 
 
Andreas Rentz/Getty Images
 
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2023-05-30
11:00 | 2023-05-30
09:15 | 2023-05-30
08:26 | 2023-05-30
08:00 | 2023-05-30
05:00 | 2023-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website