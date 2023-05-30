وفاة ممثل عالمي شهير عن 76 عاماً





وقالت ناطقة باسم الاتحاد النمساوي للمسارح الوطنية، في حديث إلى وكالة فرانس برس: "يمكنني تأكيد أنباء وفاة سيمونشيك" في فيينا حيث كان يقيم.

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اكتسب سيمونشيك، المولود في النمسا بتاريخ السادس من آب 1946، شهرته من خلال تجسيده شخصيات كثيرة، أكان في مسرحيات لأوجين لابيش، أو في البرنامج التقليدي لمهرجان سالزبورغ.



وحظي بشهرة عالمية بفضل دوره في فيلم "توني إردمان" Toni Erdmann، الحائز جائزة النقّاد في مهرجان كانّ السينمائي الدولي عام 2016. توفي الممثل النمساوي بيتر سيمونشيك الذي اشتهر عالمياً بفضل دوره في فيلم "توني إردمان" الشهير، عن 76 عاماً، ليل الإثنين إلى الثلاثاء.وقالت ناطقة باسم الاتحاد النمساوي للمسارح الوطنية، في حديث إلى وكالة فرانس برس: "يمكنني تأكيد أنباء وفاة سيمونشيك" في فيينا حيث كان يقيم.اكتسب سيمونشيك، المولود في النمسا بتاريخ السادس من آب 1946، شهرته من خلال تجسيده شخصيات كثيرة، أكان في مسرحيات لأوجين لابيش، أو في البرنامج التقليدي لمهرجان سالزبورغ.وحظي بشهرة عالمية بفضل دوره في فيلم "توني إردمان" Toni Erdmann، الحائز جائزة النقّاد في مهرجان كانّ السينمائي الدولي عام 2016.

وبعيداً عن دوره في هذا الفيلم، اكتسب سيمونشيك شهرة واسعة من خلال أدائه في مسرحية "يدرمان" للشاعر النمساوي هوغو فون هوفمانستال (1874-1929). وكانت هذه المسرحية تُعرض كل صيف منذ عام 1920 في مهرجان سالزبورغ، وتولّى الممثل النمساوي دور البطولة فيها لثماني سنوات من 2002 إلى 2009.



ومن بين الأسماء البارزة في المجال المسرحي التي تعامل معها بيتر سيمونشيك: لوك بوندي وروبرت ويلسن.



وأدى الممثل النمساوي كذلك أدواراً في عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية النمساوية والعالمية. (العربي الجديد)