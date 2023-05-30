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فنون ومشاهير
خرج عن صمته.. هكذا ردّ أدهم نابلسي على إدعاءات أنجي خوري بحملها منه!
Lebanon 24
30-05-2023
|
16:37
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رد الفنان الأردني أدهم نابلسي اليوم الثلاثاء، على ادعاءات السورية أنجي خوري، بخصوص أنباء "حملها بطفله بالحلال".
وعبر حسابه على "فيسبوك"، قال أدهم نابلسي: "لحظة الوقوف أمام رب العالمين يوم القيامة هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همّه أن يرضي رب العالمين.. وفي نفس الوقت هي لحظة صعبة ومؤلمة لكل شخص كان بعيداً عن ربّ العالمين وقام بنشر كل شيءٍ يغضب رب العالمين وكان يؤذي الناس ويفتري عليهم".
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وأضاف نابلسي: "عادة لا أحب أن أرد على الإشاعات، والتي يجب علينا جميعا ألا نهتم بوجودها لأن مروجيها لا يريدون إلا الشهرة والفتنة بين الناس، وهذه المرة سيكون ردي الأول والأخير على هذه الإشاعات بأنها ليست صحيحة".
وفي وقت سابق، أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السورية أنجي خوري ضجة كبيرة، بعد زعمها أنها حامل من الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي.
وعبر حسابها في "تيك توك"، نشرت أنجي خوري مقطع فيديو تستعرض فيه بطنها المنتفخ، حيث ادعت أن والد طفلها هو أدهم نابلسي.
كذلك، حذفت أنجي خوري عبر حسابها على "إنستغرام" جميع صورها الجريئة من الحساب واستبدلتها بصور للنابلسي ولجنينها (صور سونار)، وصور لها بالحجاب، حيث ادعت أنها تحجبت بسبب نابلسي، ولقطات لها مرتدية الحجاب. إلا أنه بعد ذلك، عادت خوري وحذفت عدداً كبيراً من الصور التي نشرتها، من بينها صور الجنين، وصور أدهم.
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