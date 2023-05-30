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فنون ومشاهير

الإعلامي يزبك وهبة يحتفل بتخرج ابنه.. شاهدوا الصور

Lebanon 24
30-05-2023 | 23:44
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نشر الإعلامي في قناة الـ lbci يزبك وهبة فيديو عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام يوثق فيه تخرج ابنه "رالف" من جامعة الروح القدس الكسليك من قسم الصحافة.

وظهر رالف وهو يتسلم شهادته، فهل سيدخل العمل الإعلامي والتلفزيوني كوالده؟
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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إعلامي

جامعة

lbci

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