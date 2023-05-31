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فنون ومشاهير

وداع مؤثر من دريد لحام لرفيق دربه (فيديو)

Lebanon 24
31-05-2023 | 08:00
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بطريقة مؤثرة، ودع الفنان السوري دريد لحام رفيق دربه الراحل أسامة الروماني، الذي وافته المنية يوم الاثنين عن عمر ناهز 81 عاما.
ونشر لحام عبر صفحته على "فيسبوك" فيديو تضمن بعض المشاهد الدرامية التي جمعته بالراحل في عدة أعمال، مثل "ضيعة تشرين"، و"غربة"، ومسلسل "على قيد الحب"، وغيرها.
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وفارق أسامة الروماني، وهو شقيق الفنان الراحل هاني الروماني، الحياة إثر احتشاء في عضلة القلب، ونعته وزارة الإعلام السورية والعديد من الفنانين.

والراحل من مؤسسي المسرح القومي السوري، حيث بدأ مسيرته الفنية من على خشبات مسارح الشام، مطلع ستينيات القرن الماضي.

ولأسامة الروماني العديد من الأعمال الفنية المهمة، مثل "زقاق المايلة"، و"ضيعة تشرين"، و"غربة"، و"افتح يا سمسم"، قبل أن يترك التمثيل لنحو أربعة عقود ويعود ممثلا في "مربى العز"، و"كسر عضم"، و"على قيد الحب"، وغيرها.
 

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