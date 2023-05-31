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فنون ومشاهير

شيرين عبد الوهاب تبكي بشدة.. ماذا حصل؟ (فيديو)

Lebanon 24
31-05-2023 | 05:00
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أجهشت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بالبكاء خلال حديث اعلامي لها عقب حفلها في جدة.

وقالت شيرين، تعليقا على نجاح الحفل، في حديث لـ ET بالعربي: "مش مصدقة والله، كرم زيادة من الجمهور وربنا، مبسوطة أوي ومش مصدقة اللي حصل النهاردة، فوق احتمالي أنا شخصيًا"، حيث خانتها دموعها.
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وتابعت: "أد إيه ناس كرماء حضنوني وحسسوني إني متدفية بيهم"، مضيفة عن قلة تصريحاتها خلال الحفل: "مفيش حد بقا يفرق بين الكلام اللي من القلب واللي خالي من نية وحشة، فأحسن لي الغناء."

من جهة اخرى، علقت شيرين على الجدل الذي اثير خلال الايام الماضية بعد تصريحاتها حول الفنانة التي تستحق لقب "صوت مصر"، حيث أيدت فيها استحقاقها للقب.

وقالت في هذا السياق: "كلنا أصوات مصر اللي هي أصوات العرب، كل واحد شايل اسم بلده على كتفه لما يكون في أي مكان، ومصر أكبر من إنها يكون لها صوت."(الجديد)






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