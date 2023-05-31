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فنون ومشاهير

بعد 19 عاماً.. أحمد حلمي بفيلم مع زوجته منى زكي

Lebanon 24
31-05-2023 | 11:00
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زفّ الممثل المصري أحمد حلمي مفاجأة سارة لجمهوره، بعد أن أعلن أنه سيشارك في بطولة فيلم سينمائي برفقة زوجته الممثلة منى زكي، على أن يكون من تأليفه، بعد انفصال فني بينهما دام 19 عاما، منذ فيلم "سهر الليالي" الذي كان في 2003.
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وذكر حلمي في تصريحات إذاعية محلية أنه بدأ منذ تسعة أعوام بكتابة فيلمين بعنوان "عروس وعريسة"، والثاني "وش وضهر"، وستظهر زوجته منى زكي في أحدهما دون أي يحدد أي منهما.

كما كشف الفنان المصري أنه يؤلف حاليا كتابا جديدا يوثق فيه أبرز الأحداث الحياتية اليومية ولكن ممزوجة بالخيال، وبذلك ستكون التجربة الثانية له في التأليف بعد كتابه "24 حرف".
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