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فنون ومشاهير

بالصور... هكذا وضع مصممون لبنانيّون بصمتهم في مهرجان "كان"

Lebanon 24
31-05-2023 | 09:27
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تألقت العديد من النجمات العالميّات على السجادة الحمراء، في حفل مهرجان "كان" الأخير. واللافت أنّ هذا التألق كان من تصميم شخصيّات لبنانيّة، وضعت بصمتها في عالم الأزياء عالميّاً.
 
وبداية من الممثلة وعارضة الأزياء الصينيّة Karena Ng، التي ارتدت فستاناً من توقيع المصممة اللبنانيّة ساره مراد.
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أمّا الممثلة الأميركيّة كاثرين زيتا جونز، فخطفت الأضواء بفستان أحمر من تصميم إيلي صعب، فيما إبنتها كاريس دوغلاس ارتدت أيضاً فستاناً من توقيع صعب.
 
 
 
وتألقت عارضة الأزياء وملكة جمال فرنسا السابقة إيريس ميتينير، بفستان من توقيع طوني ورد.
 
 
 
كما اختارت عارضة الأزياء الإيرانيّة الأصل فرنوش حمیدیان، أنّ تتألق على السجادة الحمراء بفستان من توقيع جورج حبيقة.
 
 
 
 
أمّا الممثلة الهنديّة إيشا غوبتا، فارتدت فستاناً من توقيع المصمم نيقولا جبران.
 
 
 
 
إلى ذلك، ارتدت عارضة الأزياء والممثلة الهنديّة دايانا بنتي، فستاناً من تصميم سعيد قبيسي.
 
 
 
وأخيراً، خطفت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج الألمانية هايدي كلوم الأضواء، بإطلالة جريئة من توقيع المصمم زهير مراد.
 
 
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