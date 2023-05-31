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فنون ومشاهير

بعد أم كلثوم.. عمرو مصطفى يستخدم الذكاء الاصطناعي في مشروع جديد

Lebanon 24
31-05-2023 | 23:00
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بعد الضجة التي أثارها باستخدام صوت أم كلثوم من طريق الذكاء الاصطناعي، كشف الملحن عمرو مصطفى عن استعانته بهذه التقنية للتحضير لعمل جديد.

ولفت في لقاء ضمن برنامج "حديث القاهرة" إلى أنه بصدد التحضير لكتاب جديد عن مشواره الفني يحمل اسم "25 سنة موسيقى"، من طريق الذكاء الاصطناعي، حيث قال: "أنا بكتب كتاب بالذكاء الاصطناعي عن تاريخي الموسيقي وكل اللي حصل فيه، وهيصدم العالم العربي صدمة رهيبة، وهينزل قريباً. أنا بحكي للذكاء الاصطناعي وهو بيترجم".
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وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تصريحات عمرو وانتقده الكثير من الأشخاص على اعتبار أنه يعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي وبات يسيره بطريقة واضحة، لافتين إلى أن هذا الأمر قد يؤثر في إبداعه وقدراته على ابتكار الألحان المختلفة والجديدة. (لها)        

المصدر: لها
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