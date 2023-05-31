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فنون ومشاهير

بعد رحيل والدها.. دينا الشربيني تتعرض الى الانتقاد بسبب فستانها الاسود المفتوح

Lebanon 24
31-05-2023 | 13:15
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حصلت النجمة دينا الشربيني على جائزتَي أفضل ممثلة كوميدية عن دورها في مسلسل "كامل العدد"، الذي حصل أيضاً على جائزة أفضل مسلسل كوميدي في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023.

وأطلّت النجمة المصرية في النسخة الأولى من مهرجان جائزة Creative Summit التي تمنح جوائزها استناداً الى تصويت الجمهور بفستان أسود أنيق بقماش برّاق وبتصميم ضيق من الأعلى ليتسع من الأسفل مع دانتيل عند البطن مع فُتحة جانبية عند القدم.
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وقدّمت الشربيني الجائزة إلى روح والدها الراحل، كما أهدتها إلى روح الفنان الراحل مصطفى درويش، الذي شاركها بطولة المسلسل الذي عُرض في النصف الأول من موسم رمضان، وشاركهما البطولة الفنان شريف سلامة.

وتعرضت دينا الى الانتقاد من قبل الجمهور، الذي اعتبر انّ الفستان الذي ارتدته لا يتلائم مع حزنها على والدها وخصوصا انّه لم يمض اشهر على رحيله. (لها) 
المصدر: لها
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