بعد رحيل والدها.. دينا الشربيني تتعرض الى الانتقاد بسبب فستانها الاسود المفتوح

حصلت النجمة دينا الشربيني على جائزتَي أفضل ممثلة كوميدية عن دورها في مسلسل "كامل العدد"، الذي حصل أيضاً على جائزة أفضل مسلسل كوميدي في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023.



وأطلّت النجمة المصرية في النسخة الأولى من مهرجان جائزة Creative Summit التي تمنح جوائزها استناداً الى تصويت الجمهور بفستان أسود أنيق بقماش برّاق وبتصميم ضيق من الأعلى ليتسع من الأسفل مع دانتيل عند البطن مع فُتحة جانبية عند القدم.

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