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فنون ومشاهير
إبن تامر حسني حديث الجمهور لشدّة الشبه بينهما
Lebanon 24
31-05-2023
|
16:00
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً عدة لآدم، نجل الفنان تامر حسني وُضعت بجانب صور للأخير وهو في سنّ آدم، وقد ظهر فيها بوضوح الشبه الشديد بين الأب وهو طفل صغير والابن اليوم.
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ومازح الجمهور النجم المصري وعلّقوا على الصور بقولهم: "لما تخلّف نفسك تاني"... وانطلقت تعليقات الجمهور بالدعاء بأن يحفظه الله، في حين أكد آخرون أن ابنتيه أيضاً تشبهانه أكثر من بسمة، وهو ما فسّره الجمهور بأن بسمة كانت تحب تامر أكثر مما هو يحبّها. (لها)
المصدر: لها
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