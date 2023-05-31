بعد الخلافات الكبيرة بينهما.. هذا ما أعلنه حسام حبيب عن شيرين عبد الوهاب

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كشف الفنان المصري، حسام حبيب، عن تعاون جديد سيجمعه بزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب.وأكد حسام حبيب الخبر في تصريحات خاصة عبر "إي تي بالعربي" قائلا: "عملنا أغنية حب مختلفة تمامًا عن أغنيتنا السابقة، ونعمل أغنية ثانية مفرحة". يأتي ذلك بعد الخلافات الكبيرة والمشاكل التي تعرض لها الزوجان خلال فترة ارتباطهما، بما فيها قضايا الطلاق والمخدرات.على صعيد آخر، كشفت شيرين انها تستعد لطرح ألبومها الجديد على عدّة دفعات ففي البداية ستطلق أربع أغنيات، فضلاً عن عدّة أعمال ستجمع شيرين بشركة روتانا منها أمسية فنية ضمن موسم الرياض. (لها)